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  3. Nihat Hatipoğlu'nda sorular galaksiye taştı: ''Uzaylılar Müslüman mı?''

Nihat Hatipoğlu'nda sorular galaksiye taştı: ''Uzaylılar Müslüman mı?''

Bu sene Ramazan ayında ATV'de izleyicisiyle buluşan Nihat Hatipoğlu'nun dünkü sahur programında yine herkesi hayrete düşüren bir soru geldi. İzmir'den yayına bağlanan bir kızın Hatipoğlu'na sorduğu "Uzaylılar Müslüman mı?'' sorusu izleyenlere pes dedirtirken Hatipoğlu'nun verdiği cevap ise ekranlara böyle yansıdı.

Bu yıl koronavirüs yüzünden Ramazan programını çevrimiçi gerçekleştiren Nihat Hatipoğlu, bir gencin kendisine yönelttiği "Uzaylılar Müslüman mı?" sorusu Hatipoğlu'nu tebessüm ettirirken gence verdiği cevap ise ekranlara saniye saniye böyle kaydedildi.

Her sene olduğu gibi bu senede Ramazan ayında ATV ekranlarında vatandaşların sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, dün canlı olarak yayınlanan sahur programına İzmir'den bağlanan bir genç kızın sorusunu yanıtladı.

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''UZAYDA KİMSE VAR MI BİLMİYORUZ Kİ''

Nihat Hatipoğlu'na "Uzaylılar Müslüman mı?" sorusunu yönelten gence tebessüm ederek cevap veren Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için..." ifadelerini kullanarak genç kıza sorusundan ötürü teşekkür etti.

İşte o video;

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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