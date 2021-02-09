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  3. Nihat Kahveci'den 'Sanki Ronaldinho ile oynadın' diyen takipçisine güldüren cevap

Nihat Kahveci'den 'Sanki Ronaldinho ile oynadın' diyen takipçisine güldüren cevap

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Nihat Kahveci'den 'Sanki Ronaldinho ile oynadın' diyen takipçisine güldüren cevap

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından milli futbolcu Nihat Kahveci, Real Sociedad ve Villarreal'de forma giyerek ülkemizi temsil etmişti. Şu sıralar televizyon kanallarında ve dijital medyada spor yorumculuğu yapan Kahveci, sosyal medyadaki bir takipçisine verdiği 'Ronaldinho' yanıtı ile gündeme oturdu. 

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada Nwakaeme'nin golünü "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" şeklinde öven Nihat Kahveci'ye, bir takipçisi "Sanki Ronaldinho gördün yoruma bak." şeklinde eleştirdi. 

Kahveci ise bu yoruma esprili bir yanıt verdi. Nihat Kahveci gülme emoji eşliğinde "Yaş ufak galiba. İspanyada oynadım kardeşim karşılıklı" paylaşımını yaptı. Eski yıldızın bu yorumuna Twitter'da beğeni yağdı.

Nihat Kahveci'den 'Sanki Ronaldinho ile oynadın' diyen takipçisine güldüren cevap

Onur Çelik
Spor Editörü
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