Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren seyircili oynatmak istiyoruz"

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zinciri McDonald's, kadın ve erkek milli takımlarının sponsoru oldu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı.

Törende ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyeleri, erkek milli takım futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Hasan Ali Kaldırım ile kadın milli futbol takımı oyuncuları da hazır bulundu.

"1 EKİM'DEN İTİBAREN..."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bir kez daha maçları seyircili oynatmak istediklerini yineledi. Özdemir, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri 26 Temmuz'da tamamladıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "Kulüplerin haklı olarak müracaatları sonrasında liglerin 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Tatile ve transfere fırsat kalmayacaklarını ifade ettiler. Yeni sezonun fikstürünü çektik. Maç tarihlerini de tespit edeceğiz. 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulunun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız." açıklamasını yaptı. Ancak Nihat Özdemir'in oynatmak istiyoruz açıklamaları şu an için alınmış net bir kararın olduğunu göstermiyor. Türkiye'de artan vaka sayıları nedeniyle futbol maçlarının seyircili oynanması için Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığından onay alınması gerekiyor.