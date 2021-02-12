Nihat Özdemir açıkladı: Galatasaray-Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

İstanbul genelinde hafta sonu başlayarak pazar günü etkisini arttırması beklenen kar yağışı, meteoroloji uzmanlarına göre, son yılların en yoğun ve etkili kar yağışına sahne olacak. Süper Lig'de ise pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması, kar yağışının etkisini hissettireceği saatlerde başlayacak.

Kasımpaşa yöneticileriyle görüş birliğine varan Galatasaray, konuyu TFF'ye bildirerek maçın öğle saatlerine veya ileri bir tarihe alınmasını talep edecek. Konuyla ilgili Akşam gazetesine açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bir gün ileri, bir gün geri alamayız." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir"

Süper Lig'de 48 puanla liderliği elinde bulunduran Galatasaray, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ligde yakaladığı 5 maçlık galibiyet sersini, Kasımpaşa karşısında da devam ettirerek haftayı lider kapatmak istiyor.