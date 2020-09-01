Nihat Özdemir: "İyi bir sezon geçirdik"

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı. Kurulda konuşan Nihat Özdemir, "Olağanüstü durumlara rağmen iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Belirlenen gündem maddesi ve bazı kulüplerdeki delege değişiklikleriyle ilgili önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu, oylamada yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki "TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili" 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, "Ana statü değişikliğinde genel kurulu oluşturanlarla nitelikli çoğunluk oylaması yapılır. Bu çoğunluk 333 delegenin 3'te 2'sine karşılık gelir. Şu an genel kurulda böyle bir rakama ulaşılamadı. Bu maddenin gündemde bulunmasının oylamada bir sonuç vermeyeceği ortada. Bu maddenin gündemden çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK"

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü durumların meydana geldiği 2019-2020 sezonunda, buna rağmen iyi bir sezon geçirdiğimizi belirten Nihat Özdemir, "Oynanması imkansız denen maçların tamamlanmasını sağlayan sağlık kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu sezon tüm liglerde şampiyon olan ve üst lige çıkmaya hak kazanan takımları tebrik ediyorum. Olağanüstü şartlara rağmen iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum.'' diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

''Kulüplerin ortak kararıyla yeni sezonda 21 takımlı ligi hep beraber göreceğiz. Yakaladığımız yeni jenerasyon ile Milli Takımımız gelecek yaza damga vuracak. Seyircili futbolun keyfini inşallah en kısa sürede tekrardan yaşayacağız.''

''Yeni sezon öncesi MHK'da değişiklik oldu. Eski yönetime teşekkür ediyor, Serdar Tatlı ve ekibine başarılar diliyorum.''