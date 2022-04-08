Nihat Pakdil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in biyografisi

Tarım Bakanlığına Vahit Kirişçi'nin atanmasının ardından bakan yardımcıları da değişti. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Nihat Pakdil Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bunun üzerine Nihat Pakdil'in biyografisi de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Nihat Pakdil kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in biyografisi...

NİHAT PAKDİL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI NİHAT PAKDİL'İN BİYOGRAFİSİ

Dr. Nihat Pakdil, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında ise Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanını alan Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik yaptı. 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlayan Pakdil, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğünü üstlendi.

1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmış, 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yapmış; 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yapmıştır.

Nihat Pakdil daha sonra, 2000 yılı mayıs ayı ile 2003 yılı şubat ayları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2003 yılı şubat ayının başında, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanan Pakdil, daha önce, yani genel müdür olarak atanmadan önce, üç yıla yakın genel müdür yardımcılığı olarak çalışmış, yine daha öncesinde, iki yıl genel müdür yardımcılığı yapmış ve ilk genel müdür yardımcılığı görevini de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde yapmıştır.

Nihat Pakdil, 8 Nisan 2022 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.