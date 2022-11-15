Nihat Uludağ kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

CNN Türk haber müdürlüğü görevinde bulunan Nihat Uludağ, izleyiciler tarafından merak edilerek, Nihat Uludağ kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? diye araştırmaya yapıyor. İşte Nihat Uludağ'ın hayat biyografisi

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Nihat Uludağ kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

CNN Türk haber müdürlüğü görevinde bulunan Nihat Uludağ, izleyiciler tarafından merak edilerek, Nihat Uludağ kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? diye araştırmaya yapıyor. İşte Nihat Uludağ'ın hayat biyografisi

Nihat Uludağ kimdir?

Çok deneyimli bir gazeteci olan Nihat uludağ, uzun yıllar polis muhabirliği görevlerinde bulunarak başarılara imza attı. Daha sonra haber istihbarat görevinde bulunarak bir çok olayın arka planın araştırarak okuyucu ve izleyicilerine sundu. Nihat Uludoğan, son dönemlerde CNN Türk istihbarat şefliği görevini yürüttü. Daha sonra yine CNN Türk İstanbul haber müdürü olarak görevine devam ediyor. Nihat Uludğan, Ankara Şereflikoçhisar'da doğdu,Şerefli Koçhisar lisesi mezunu olan Uludoğan, evli olup, kaç yaşında olduğu bulunamadı

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