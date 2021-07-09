Nijerya'da sağlık savaşı! Koronavirüsün ardından şimdi de kolera salgını ile boğuşuyor! Ölü sayısı 310'a yükseldi

Kolera salgının ile boğuşan Nijerya'dan kötü haberler gelmeye başladı. Ölü sayısının 310'a çıktığı belirtilirken, tablonun daha da kötüleşmesinden korkuluyor.

Koronavirüse karşı insanlığın vermiş olduğu mücadele sürüyor. Salgının ilk günlerinde yaşanan ciddi can kayıplarına rağmen bilim dünyası koronavirüse karşı aşı çalışmalarında başarıya ulaştı. Koronavirüse karşı aşılar geliştirildi ancak henüz aşılama çalışmaları pandeminin sona ermesini sağlayamadı. Mutant virüslerin de ortaya çıkmasıyla vaka sayılarında artış devam ediyor. İnsanlık koronavirüse karşı ciddi bir savaş verirken, Nijerya'da insanlık dramı yaşanıyor. Ülkede baş gösteren kolera salgını hayatı olumsuz etkiliyor.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Henüz koronavirüse karşı başarılı mücadele veremeyen ülkede ortaya çıkan ölümcül kolera salgını içler acısı manzaralara neden oluyor. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgını nedeniyle 14 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koleradan ölenlerin sayısı 310'a çıktı. Eyaletin farklı bölgelerinde 910 kişiye kolera teşhisi konuldu, 14 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ocaktan bu yana ülkede genelinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi.

12 BİNDEN FAZLA KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Plateau eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Nimkong Lar, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu. Nijerya'da ocaktan bu yana 12 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.