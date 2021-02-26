Nijerya'da yatılı okula saldırı! Yüzlerce çocuk kaçırıldı

Son dakika haberi... Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen olayda, silahlı bir grubun yatılı okula düzenledikleri saldırıda yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı kişlerce, sabahın ilk saatlerinde Zamfara eyaletinin Jangebe bölgesinde bulunan Devlet Kız Lisesine saldırı gerçekleşti.

Bir kısmının kaçmayı başarabildiği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldıç Olayla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

2 ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nijerya'da, 17 Şubat tarihinde ise yine silahlı kişiler tarafından Nigar eyaletindeki Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı okula saldırı düzenlenmiş ve 27 öğrenci ile 3 öğretmen ve 15 sivil kaçırılmıştı. Olayda 2 öğrenci öldürülmüştü.

HAYVANCILAR VE ÇİFTÇİLER ANLAŞAMIYOR

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 5 yıldır hayvancılık yapan Fualniler ve çiftçilik yapan kabileler arasında yaşandığı bilinen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019 iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.