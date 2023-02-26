Nika Jokhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Jokhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Jokhadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Jokhadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Jokhadze 26 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ჯოხაძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Jokhadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Nika Jokhadze'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Jokhadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Jokhadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nika Jokhadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Jokhadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Jokhadze şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.