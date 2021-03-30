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Nikah, düğün yasakları | Hafta sonu nikah, düğün yapılacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgınında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte artan pozitif vaka sayıları, beraberinde yeni önlemleri getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yeni kısıtlamaları açıklamasının ardından Nikah, düğün yasakları | Hafta sonu nikah, düğün yapılacak mı? merak konusu oldu.

Nikah, düğün yasakları | Hafta sonu nikah, düğün yapılacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında 1 Mart'ta, aşılamanın yaygınlaşması ile başlayan kademeli normalleşme, pozitif vaka sayısında patlamaya neden olunca yeni kısıtlamalar devreye sokuldu. 29 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında yeni önlemleri sıralarken Sağlık Bakanlığınca açıklanan riks haritasındaki renk değişklikleri de tüm vatandaşları şoke etti. Birçok ilin risk grubunun yükselmesi üzerine eski haritaya göre plan yapan vatandaşlar, Nikah, düğün yasakları | Hafta sonu nikah, düğün yapılacak mı? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

NİKAH, DÜĞÜN YASAKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardıdnan İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile, illere göre vaka satıları göz önünde bulundurularak hafta sonu nikah ve düğün planlamış kişiler için önemli ayrıntılara yer verildi. 

Nikah, düğün yasakları | Hafta sonu nikah, düğün yapılacak mı?

Bu kapsamda, önümüzdeki hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünler yapılabilecek ve iptal edilmeyecek.

Böylece yalnızca bu hafta sonu için bu merasimlere katılacak kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Nikah, düğün yasakları | Hafta sonu nikah, düğün yapılacak mı?

HAFTA SONU NİKAH, DÜĞÜN YAPILACAK MI?

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek.

Nikah, düğün yasakları | Hafta sonu nikah, düğün yapılacak mı?

Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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