Nikah töreni sırasında yangın paniği!

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunun dış cephesinde, nikah töreni sırasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken nikah töreni yapılan çift ve yakınları da binayı boşalttı.

Nikah töreni yapılan çiftin ve yakınlarının bina dışında beklediği sırada İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından çiftin nikahı kıyıldı.