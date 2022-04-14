Nikbin ne demek, TDK'ya göre Nikbin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Nikbin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nikbin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nikbin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nikbin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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