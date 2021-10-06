Nikbinlik ne demek, TDK'ya göre Nikbinlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nikbinlik ne demek? Nikbinlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nikbinlik kelimesi. Peki nikbinlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nikbinlik nedir, nikbinlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nikbinlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nikbinlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NİKBİNLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nikbinlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nikbinlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyimserlik

