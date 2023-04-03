Nikita Kashtan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kashtan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kashtan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kashtan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kashtan 1 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Каштан Никита Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kashtan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Kashtan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 19 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Nikita Kashtan'nin FK Rostov II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kashtan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kashtan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Kashtan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kashtan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Haziran 2020 yılında Rostov II

Nikita Kashtan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kashtan şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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