Nikita Khlynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Khlynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Khlynov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Khlynov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Khlynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Khlynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Khlynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Khlynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Khlynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Khlynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Khlynov 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хлынов Никита Максимович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Khlynov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Nikita Khlynov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Khlynov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Khlynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Khlynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Khlynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Khlynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Loko Moskau II

1 Ağustos 2020 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Loko Moskova

8 Eylül 2022 yılında Forte Taganrog

13 Ocak 2023 yılında Loko Moskova

Nikita Khlynov kimdir

Nikita Khlynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Khlynov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Khlynov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikita Khlynov nereli

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