Nikita Kolyuchkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kolyuchkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kolyuchkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Kolyuchkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Kolyuchkin 3 Mart 2005 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Колючкин Никита Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Kolyuchkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Kolyuchkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. Akademia FK Rostov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Kolyuchkin'nin Akademia FK Rostov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikita Kolyuchkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Kolyuchkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ocak 2022 yılında FK Rostov U16
1 Temmuz 2022 yılında Akademia Rostov
Nikita Kolyuchkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Kolyuchkin şuan Akademia FK Rostov takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.
Nikita Kolyuchkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U15 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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