Nikita Pakhomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Pakhomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Pakhomov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Pakhomov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Pakhomov 28 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Pakhomov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Pakhomov'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikita Pakhomov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Pakhomov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Rad U15
1 Temmuz 2020 yılında Rad U16
12 Şubat 2021 yılında Zarkovo U17
4 Mart 2022 yılında Rad U17
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Nikita Pakhomov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Pakhomov şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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