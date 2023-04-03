Nikita Pakhomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Pakhomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikita Pakhomov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Pakhomov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.