Nikita Postnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Postnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Postnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Postnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Postnikov 7 Mayıs 2005 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Постников Никита Алексеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Postnikov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Nikita Postnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Postnikov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikita Postnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Postnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Spartak II
Nikita Postnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Postnikov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
Nikita Postnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Rusya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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