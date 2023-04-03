Nikita Postnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Postnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikita Postnikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Postnikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.