Nikita Shaleev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Shaleev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Shaleev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Shaleev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Shaleev 4 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шалеев Никита Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Shaleev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Shaleev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Shaleev'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Shaleev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Shaleev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Shaleev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Shaleev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Strogino

1 Temmuz 2021 yılında Krasava

21 Şubat 2022 yılında Volna Kovernino

10 Temmuz 2022 yılında Balashikha

22 Şubat 2023 yılında Khimki 2

Nikita Shaleev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Shaleev şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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