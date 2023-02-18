Nikita Vlasenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Vlasenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Vlasenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Vlasenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Vlasenko 20 Mart 2001 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsviçre,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Vlasenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starbridge Srl yapmaktadır. Nikita Vlasenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Vlasenko'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikita Vlasenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Vlasenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Vlasenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Vlasenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Team Ticino U16

1 Temmuz 2017 yılında Team Ticino U18

26 Ocak 2019 yılında Team Ticino U21

27 Ocak 2019 yılında Juventus U19

30 Haziran 2019 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2019 yılında Juventus U19

1 Eylül 2020 yılında Juventus U23

24 Eylül 2020 yılında FC Sion

30 Haziran 2021 yılında Juventus U23

18 Ağu 2021 yılında Excelsior

30 Haziran 2022 yılında Juventus U23

19 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Nikita Vlasenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Vlasenko şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Vlasenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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