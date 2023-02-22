Nikitas Nikolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikitas Nikolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikitas Nikolis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikitas Nikolis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikitas Nikolis 16 Haziran 2002 tarihinde Rhodos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικήτας Νικόλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikitas Nikolis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Nikitas Nikolis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikitas Nikolis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikitas Nikolis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikitas Nikolis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikitas Nikolis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikitas Nikolis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2018 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

25 Ocak 2022 yılında PAE Chania

25 Ocak 2023 yılında Proodeftiki

Nikitas Nikolis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikitas Nikolis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikitas Nikolis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iraklis Lardou

Yunanistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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