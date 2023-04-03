Niko Djolonga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Djolonga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Djolonga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niko Djolonga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niko Djolonga 24 Mayıs 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Niko Đolonga şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niko Djolonga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niko Djolonga'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Niko Djolonga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niko Djolonga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19
Niko Djolonga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niko Djolonga şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Niko Djolonga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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