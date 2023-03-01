Niko Muir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Muir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Muir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niko Muir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niko Muir 1 Mart 1993 tarihinde Islington şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niko Muir Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deluxe Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hendon FC futbol takımında oynamaktadır. Hendon FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Niko Muir'nin Hendon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Niko Muir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niko Muir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Northwood FC
1 Ocak 2013 yılında Hendon
1 Temmuz 2013 yılında Northwood FC
1 Temmuz 2014 yılında Wingate FC
1 Ocak 2015 yılında Northwood FC
1 Temmuz 2015 yılında VCD Athletic FC
1 Ocak 2016 yılında Northwood FC
1 Temmuz 2016 yılında Hendon
3 Aralık 2016 yılında Leiston
1 Temmuz 2017 yılında Hendon
1 Temmuz 2018 yılında Hartlepool Utd.
11 Aralık 2019 yılında Hemel
11 Ocak 2020 yılında Hartlepool Utd.
31 Ocak 2020 yılında Hampton & Rich.
31 Mayıs 2020 yılında Hartlepool Utd.
19 Ağustos 2020 yılında Hampton & Rich.
5 Mart 2021 yılında Woking
5 Nisan 2021 yılında Hampton & Rich.
28 Ocak 2022 yılında Billericay
1 Temmuz 2022 yılında Hungerford
14 Şubat 2023 yılında Hendon
Niko Muir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niko Muir şuan Hendon FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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