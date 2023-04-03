Niko Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Pavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Niko Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niko Pavic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.