Niko Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Pavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Pavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niko Pavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niko Pavic 21 Haziran 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Niko Pavić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niko Pavic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Niko Pavic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niko Pavic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Niko Pavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niko Pavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2016 yılında Din. Zagreb Jgd
17 Ağustos 2018 yılında NK Zagreb Alt.
1 Temmuz 2020 yılında NK Zagreb U17
3 Şubat 2021 yılında NK Rudes U17
20 Ocak 2022 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Niko Pavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niko Pavic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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