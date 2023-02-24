Nikola Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Babic 14 Mart 1996 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Babić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Babic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikola Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Babic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında 13 Skojevki

19 Temmuz 2019 yılında Kozara Gradiska

8 Ağustos 2020 yılında Tekstilac

5 Mart 2021 yılında FK Laktasi

Nikola Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Babic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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