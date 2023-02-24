Nikola Braletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Braletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Braletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Braletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Braletic 25 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Бралетић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Braletic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Braletic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Arsenal Tivat U19 futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat U19 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Braletic'nin Arsenal Tivat U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Braletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Braletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
8 Şubat 2023 yılında Tivat U19
Nikola Braletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Braletic şuan Arsenal Tivat U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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