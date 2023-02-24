Nikola Cincur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cincur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Cincur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Cincur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.