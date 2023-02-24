Nikola Cincur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cincur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cincur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Cincur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Cincur 13 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Ћинћур şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Cincur Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Cincur, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Cincur'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Cincur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Cincur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Cincur şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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