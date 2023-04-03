Nikola Curcija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Curcija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Curcija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Curcija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Curcija 8 Nisan 2001 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Kanada,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Tony Curcija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Curcija Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Curcija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Curcija'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Curcija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Curcija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Curcija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Curcija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Le Havre U17

1 Temmuz 2018 yılında Le Havre B

15 Temmuz 2021 yılında Stade Reims B

Nikola Curcija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Curcija şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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