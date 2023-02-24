Nikola Danilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Danilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Danilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Danilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Danilovic 3 Ocak 1994 tarihinde Foca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Danilović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Danilovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Danilovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Danilovic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Danilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Danilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Danilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Danilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2012 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında Sindjelic Bg

19 Şubat 2014 yılında Dolina Padina

23 Temmuz 2014 yılında Sutjeska Foca

26 Temmuz 2018 yılında FK Gorazde

8 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Foca

16 Ocak 2023 yılında Radnik Bijelj.

Nikola Danilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Danilovic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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