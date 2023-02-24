Nikola İvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola İvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola İvic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola İvic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola İvic 24 Ocak 2003 tarihinde Brcko şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Ivić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola İvic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola İvic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola İvic'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola İvic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola İvic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola İvic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola İvic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında NK Zvijezda U19

23 Şubat 2022 yılında Z. BL U19

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar BL

Nikola İvic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola İvic şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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