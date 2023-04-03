Nikola Jovanovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovanovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jovanovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Jovanovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Jovanovski 10 Mayıs 2005 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Никола Јовановски şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Jovanovski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Jovanovski'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Jovanovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Jovanovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Red Star U16
1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U17
6 Ağustos 2021 yılında Graficar U17
30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U17
18 Ağustos 2022 yılında Vrsac U19
Nikola Jovanovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Jovanovski şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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