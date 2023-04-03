Nikola Jovanovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovanovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Jovanovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Jovanovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.