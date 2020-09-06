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  3. Nikola Kalinic, Fenerbahçe yolunda!

Nikola Kalinic, Fenerbahçe yolunda!

Transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Adı Beşiktaş ile anılan Kalinic için sarı-lacivertlilerde devreye girdi.

Nikola Kalinic, Fenerbahçe yolunda!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer döneminde hareketlilik gün geçtikçe artıyor. Transferi en yoğun geçiren ekiplerden Fenerbahçe, bir bomba patlatmaya daha hazırlanıyor. Geçen sezon takımın en golcü oyuncusu olan Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, yerini Kalinic ile doldurmak istiyor. 

Nikola Kalinic, Fenerbahçe yolunda!

Transfer döneminde adı ilk kez Beşiktaş ile anılan Nikola Kalinic, sarı-lacivertlilerin de gündemine girdi. Beşiktaş'ın anlaşma sağlayamadığı Kalinic'in menajeri ile görüşme sağlayan Fenerbahçe, transferde aşama kaydetti. Yabancı basına göre 32 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu bildirildi. 

Kulübü Atletico Madrid'le 1 yıllık daha kontratı bulunan Hırvat golcünün menacerini dün İstanbul'a getiren Sarı- Lacivertliler, Vedat Muriç'in transferinin kesinleşmesinin ardından Kalinic'e imza attırmayı planladığı ifade edildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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