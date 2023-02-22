Nikola Karaklajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Karaklajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Karaklajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Karaklajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Karaklajic 5 Şubat 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Караклајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Karaklajic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Karaklajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Karaklajic'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Karaklajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Karaklajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Karaklajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Karaklajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2013 yılında Vozdovac

30 Haziran 2014 yılında Kızılyıldız

1 Eylül 2014 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2014 yılında Kızılyıldız

11 Ocak 2015 yılında Vozdovac

13 Ağustos 2015 yılında Čukarički

1 Ocak 2016 yılında 1.FK Příbram

8 Ağustos 2016 yılında Javor-Matis

4 Temmuz 2017 yılında FK Iskra

24 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

20 Ocak 2021 yılında FK Indjija

29 Mart 2021 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında Panachaiki

Nikola Karaklajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Karaklajic şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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