Nikola Kopanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kopanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kopanja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Kopanja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Kopanja 27 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Kopanja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Kopanja'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikola Kopanja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Kopanja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor
4 Mart 2021 yılında Proleter Teslic
31 Ocak 2023 yılında FK Omarska
Nikola Kopanja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Kopanja şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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