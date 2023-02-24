Nikola Kumburovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kumburovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kumburovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Kumburovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Kumburovic 13 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Kumburovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Kumburovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Kumburovic'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Kumburovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Kumburovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Kumburovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Kumburovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Iskra

30 Haziran 2019 yılında Podgorica U19

30 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

11 Şubat 2023 yılında FK Turon

Nikola Kumburovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Kumburovic şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikola Kumburovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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