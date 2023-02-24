Nikola Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Mandic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Mandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Mandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Mandic 19 Mart 1995 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Mandić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Mandic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Mandic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Mandic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Mandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Mandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Mandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Mandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek U19

1 Ocak 2013 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2014 yılında Cibalia

31 Aralık 2014 yılında NK Osijek

20 Şubat 2015 yılında Cibalia

31 Mayıs 2015 yılında NK Osijek

15 Ağustos 2016 yılında NK Dugopolje

31 Mayıs 2017 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2017 yılında NK Krsko

18 Şubat 2019 yılında FK Krupa

10 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

Nikola Mandic kimdir

Nikola Mandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Mandic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Mandic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Mandic nereli

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