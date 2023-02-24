Nikola Marmat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Marmat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Marmat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Marmat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Marmat 29 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Marmat Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Marmat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Marmat'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Marmat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Marmat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Marmat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Marmat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2019 yılında Sloga Doboj

18 Eylül 2020 yılında FK Omarska

17 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Nikola Marmat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Marmat şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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