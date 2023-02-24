Nikola Medojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Medojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Medojevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Medojevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.