Nikola Medojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Medojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Medojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Medojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Medojevic 20 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Medojevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Medojevic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Medojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Medojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Medojevic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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