Nikola Neychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Neychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Neychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Neychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Neychev 22 Temmuz 2004 tarihinde Silistra şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Емилиянов Нейчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Neychev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Neychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Neychev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Neychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Neychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Neychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Neychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa II

3 Ocak 2022 yılında Botev II

Nikola Neychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Neychev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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