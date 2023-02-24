Nikola Pantic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pantic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Pantic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Pantic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Pantic 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Pantić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Pantic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Pantic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Pantic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Pantic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Pantic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Pantic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Pantic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Po­dri­nje

Nikola Pantic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Pantic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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