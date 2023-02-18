Nikola Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Peric 4 Şubat 1992 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Перић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Peric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB11 Sportsmanagement yapmaktadır. Nikola Peric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Peric'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Macva

1 Ağu 2011 yılında Hajduk Kula

6 Ağu 2013 yılında Vozdovac

15 Ocak 2014 yılında Jagodina

17 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2018 yılında Spartak

8 Şubat 2019 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında Proleter

30 Temmuz 2020 yılında Macva

17 Eylül 2021 yılında Macva B

1 Nisan 2022 yılında AA Altos

5 Ağu 2022 yılında Radnicki Srem

Nikola Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Peric şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Peric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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