Nikola Polic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Polic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Polic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Polic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Polic 11 Temmuz 2003 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Polić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Polic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Polic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Polic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Polic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Polic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Polic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Polic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

Nikola Polic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Polic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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