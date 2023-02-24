Nikola Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Popovic 16 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Popovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Popovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Popovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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