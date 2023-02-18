Nikola Regovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Regovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Regovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Regovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Regovic 4 Aralık 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Regović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Regovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Regovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Regovic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Regovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Regovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Regovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Regovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2015 yılında Lokomotiva Jgd

19 Şubat 2016 yılında NK Ponikve

11 Temmuz 2019 yılında NK Krsko U17

28 Temmuz 2020 yılında NK Brezice U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Brezice 1919

28 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

Nikola Regovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Regovic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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