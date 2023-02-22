Nikola Stajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stajic 8 Eylül 2001 tarihinde Paraćin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Стајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stajic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Stajic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Stajic'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Stajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Stajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Brodarac

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

13 Eylül 2020 yılında San Fernando CD

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

24 Ocak 2023 yılında Panetolikos

Nikola Stajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stajic şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Stajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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