Nikola Tzanev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Tzanev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Tzanev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Tzanev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Tzanev 23 Aralık 1996 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Chivarov Tzanev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Tzanev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Tzanev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nikola Tzanev'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Tzanev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Tzanev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Tzanev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Tzanev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Brentford U21

9 Eylül 2015 yılında Lewes

8 Ekim 2015 yılında Brentford U21

1 Temmuz 2016 yılında AFC Wimbledon

18 Ocak 2019 yılında Potters Bar

28 Nisan 2019 yılında AFC Wimbledon

15 Kasım 2019 yılında Sutton Utd

22 Nisan 2020 yılında AFC Wimbledon

Nikola Tzanev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Tzanev şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Tzanev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crystal Palace

Yeni Zelanda takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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