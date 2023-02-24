Nikola Videnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Videnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Videnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Videnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Videnov 22 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Валентинов Виденов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Videnov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Nikola Videnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Videnov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Videnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Videnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Videnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Videnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948 II

9 Ocak 2022 yılında Minyor Pernik

Nikola Videnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Videnov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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