Nikola Vukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vukic 20 Mayıs 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vukic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Vukic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Vukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında IMT Belgrad U19

Nikola Vukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vukic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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