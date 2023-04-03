Nikola Zlatunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Zlatunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Zlatunic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Zlatunic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.