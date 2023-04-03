Nikola Zlatunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Zlatunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Zlatunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Zlatunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Zlatunic 27 Şubat 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Zlatunić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Zlatunic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Zlatunic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikola Zlatunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Zlatunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ocak 2017 yılında NK Sesvete Jgd
18 Ocak 2019 yılında Lokomotiva Jgd
1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2021 yılında Lokomotiva U19
Nikola Zlatunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Zlatunic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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